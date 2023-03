Procon realiza mutirão de atendimento a consumidores

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) está promovendo um mutirão de atendimento a consumidores superendividados, para renegociação de dívidas junto às empresas, nesta quinta e sexta-feira, 16 e 17, das 7h30 às 13h30, na sede da instituição, localizada na Travessa Habitasa, 95, bairro Habitasa, em Rio Branco.

“Dando continuidade às ações da Semana do Consumidor, o Procon está realizando o mutirão em observância à Lei do Superendividamento [14.181]. O objetivo da renegociação é oportunizar aos consumidores que equilibrem a sua situação financeira”, explica a diretora-presidente do Procon, Alana Albuquerque.

Para realizar a negociação, estão disponíveis as unidades do Procon de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Xapuri e Brasileia. Os interessados devem comparecer à instituição munidos de documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de endereço e documentos relacionados à dívida.

Como procedimento do mutirão, será feito um levantamento sobre cada dívida com base nos dados fornecidos e depois um plano de negociação junto a todos os credores, observando os critérios legais previstos nessa negociação.

“Destacamos que as renegociações observam a capacidade financeira do consumidor. A ideia é promover também a conscientização dos consumidores com relação à educação financeira e os riscos do endividamento”, acrescenta a diretora-presidente.

Entre as demandas do órgão, está a resolutividade de impasses entre clientes e prestadores de serviço, como foi o caso do aposentado Motaci Pereira, que buscou o órgão para tratar de um problema com seu banco.

“Eu vim fazer uma queixa, pois minha conta bancária foi transferida daqui para São Paulo sem a minha autorização. Eu não consigo fazer um empréstimo que preciso fazer, então busquei o órgão para tentar resolver a minha situação”, relata.