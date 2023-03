“Já caiu o preço da picanha?”, brinca Lula ao ser abordado por criança

Abordado por uma criança durante a posse do novo diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, em Foz do Iguaçu, nesta quinta-feira (16/3), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou sobre a queda do preço da carne no Brasil. Ao menino, Lula perguntou: “Já caiu o preço da picanha?” O presidente aproveitou para destacar que o preço da carne irá baixar, mas que é preciso “dar um tempo aí”.

Lula discursava na cerimônia de posse de Enio Verri, na sede da usina, onde também estava presente o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. No meio de sua fala, uma criança se aproximou do palco e disse algo a Lula sobre o preço da picanha.

“Já caiu o preço da picanha?”, perguntou Lula ao menino. “Para o presidente do Paraguai entender, durante a minha campanha eu dizia que o povo brasileiro iria voltar a comprar carne, voltar a comer picanha. Cadê esse garoto? Pode ficar certo que, quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar: ‘ô Lula, estou comendo a primeira picanha”, brincou o presidente.

Segundo levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o preço da carne bovina caiu 1,22% em fevereiro, maior queda em 15 meses. A picanha foi um dos cortes com maior redução, de 2,63%.

“Vai baixar o preço da carne nesse país. Precisa baixar. Mas vamos dar um tempo aí, porque também as coisas não podem acontecer do dia para a noite”, enfatizou Lula.