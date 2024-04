Em Assunção, no Paraguai, o Fluminense empatou por 0 a 0 com o Cerro Porteño, pela 3ª rodada do grupo A da CONMEBOL Libertadores. Com o resultado, os cariocas mantiveram a liderança da chave indo a 5 pontos.

Além disso, os comandados do técnico Fernando Diniz seguem invictos na fase de grupos da competição continental, com dois empates e uma vitória.