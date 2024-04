Bope apreende mais de 13 quilos de entorpecentes no Calafate

Policias militares da Companhia de Policiamento com cães (Cpcães), Companhia de Policiamento de Choque (Cpchoque) e Rondas ostensiva tático móvel (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais da PMAC apreenderam mais de 13 quilos de entorpecentes na quinta-feira, 25, no bairro Waldemar Marciel, Calafate.

Os militares realizavam patrulhamento na região quando avistaram um veículo a frente, a equipe policial procedeu a abordagem e ao vistoriar o veiculo, os militares conseguiram visualizar uma embalagem em um dos bancos do carro com forte odor de entorpecente, os policiais indagaram o condutor que afirmou ser substância entorpecente (maconha).

Os militares avistaram a residência que o indivíduo saira e questionaram se existia algo de ilícito no local, o homem confessou ter mais entorpecentes e indicou o local, os policiais fizeram buscas no terreno com auxílio do cão especialista em faro de armas de fogo e narcóticos e apreenderam no total 13, 200 kg de substância aparentando ser maconha.

Os policiais encaminharam o envolvido e todo material ilícito à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Por Ascom/PMAC