“Milhões para playback?”: web questiona show de Madonna em Copacabana

Madonna levou cerca de 2 milhões de pessoas a Copacabana, no Rio de Janeiro, para assistir à Celebration Tour. Além de relembrar a carreira e fazer manifesto à liberdade sexual feminina a cada ato do espetáculo, a artista chamou a atenção por usar de playback durante a apresentação.

No X, antigo Twitter, internautas que acompanhavam o show pela TV aberta se dividiram entre os que criticaram a cantora e os que não se importaram com o artifício utilizado pela Rainha do Pop. O debate, claro, levou o assunto ao topo dos assuntos mais comentados das redes sociais.

“60 milhões para playback? O Brasil é uma piada”, escreveu um internauta. “A mulher está falando para duas milhões de pessoas, em plena TV ABERTA sobre liberdade sexual feminina, um tributo foda à comunidade LGBTQIAPN+, homenagem a vítimas da AIDS e vocês falando de porra de playback? VSF”, defendeu outra. “‘Ain, Madonna tem 65 anos, deixem ela fazer playback’. Cindy Lauper fazendo ao vivo”, criticou mais uma.

Madonna, de 65 anos, não é a primeira cantora pop a usar playback, o artifício, aliás, é bem comum entre estrelas e astros do gênero. A lista inclui nomes como Mariah Carey, Britney Spears, Katy Perry, Selena Gomez e Justin Bieber, entre outros.

"Ain, mas a Madonna tá com 65 anos, deixa ela fazer playback". Cyndi Lauper fazendo ao vivo aos 70: pic.twitter.com/JgLRKRVo9v

a mulher está falando para duas milhões de pessoas, em plena TV ABERTA sobre liberdade sexual feminina, um tributo foda a comunidade LGBTQIAPN+, homenagem a vítimas da aids e vcs falando de porra de playback

vsf #MadonnaCelebrationTourInRio pic.twitter.com/tdutlAMqLn

deixem ela usar playback quando quiser ela é uma senhora pic.twitter.com/j8GAU6eDKq

