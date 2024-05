Johnson & Johnson propõe pagar US$ 6,5 bi para encerrar ações sobre câncer, entenda

A Johnson & Johnson propõe pagar US$ 6,5 bilhões ao longo de 25 anos como parte de um plano de reorganização da subsidiária LLT Management LLC. O objetivo é buscar acordo para encerrar 99,75% das ações judiciais pendentes contra a empresa e suas afiliadas nos Estados Unidos. O anúncio foi feita na 4ª feira (1º.mai.2024). Eis a íntegra do comunicado, em inglês (PDF – 234 kB).

Outros valores já foram apresentados pela empresa. Em abril do ano passado, propôs pagar US$ 8,9 bilhões para encerrar ações, que alegam que um de seus produtos, o Johnson Baby Powder, causava câncer.

Segundo os processos, o talco fazia com que as usuárias desenvolvessem câncer de ovário, por meio do uso para higiene feminina, ou mesotelioma, um câncer que atinge os pulmões e outros órgãos.

Depois, em janeiro deste ano, a Johnson & Johnson também anunciou que iria pagar cerca de US$ 700 milhões para encerrar uma investigação, movida por 42 Estados norte-americanos, sobre a comercialização e o marketing de seu talco para bebês.

As alegações contribuíram para a queda nas vendas de talco para bebês da J&J, levando a empresa a parar de vender seus produtos à base de talco em 2020. Em 2022, a J&J anunciou planos de cessar as vendas do item em todo o mundo.