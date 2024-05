DJ britânico cancela turnê no Brasil após tentativa de assalto no Rio

Daley Padley, conhecido pelos fãs de música eletrônica como Hot Since 82, cancelou dois shows que faria no Brasil após sofrer uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (3/5).

O DJ britânico e sua equipe foram abordados por criminosos armados após uma apresentação na Casa França-Brasil, na capital fluminense.

“Ontem, por volta das 5h, após sair do clube onde toquei no Rio de Janeiro, um carro com gente armada de fuzil e balaclavas nos seguiu. Parecia que sabiam quem estava no carro e aonde iríamos. Não sei se eram assaltantes ou assassinos. Se não fosse a manobra heróica do nosso motorista, não sei se estaria vivo”, desabafou o artista, em vídeo publicado no Instagram.

Daley Padley contou, ainda, que o motorista da equipe precisou dirigir na contramão para fugir dos bandidos, situação que ele comparou com “Velozes e Furiosos”. Por fim, o DJ afirmou que não tem mais o desejo de retornar ao Brasil após o episódio. “Esta não foi uma boa experiência e tenho medo de pensar no que teria acontecido se nos tivessem apanhado”, concluiu.

Veja o vídeo!

Shows cancelados

Hot Since 82 tinha shows marcados no Warung Festival, em Curitiba, e no Time Warp, em São Paulo. A Warung emitiu comunicado lamentando o episódio ocorrido com o contratado. “Informamos que o artista Hot Sic 82 foi assaltado no Rio de Janeiro, mas felizmente está em segurança. Por seu estado emocional e também pelo fato dos equipamentos terem sido roubados, o artista não fará a apresentação eu estava agendada no WDF 2024. Desejamos que ele e sua equipe se recuperem o quanto logo. Ele já está retornado à Londres”, diz o comunicado.