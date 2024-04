Fim de jejum: Independência é campeão acreano 2024

O Independência quebrou o segundo maior jejum de títulos da história de um clube na disputa do Campeonato Acreano de Futebol – o primeira pertence ao Vasco da Gama com 34 anos (1965-1999). Nesta quinta-feira (25), o Tricolor de Aço, com um futebol alegre, colocou um ponto final nesta sequência negativa que estava prestes a completar 26 estaduais sem o clube erguer uma taça de campeão da elite, ao derrotar o São Francisco por 4 a 1, em partida realizada no estádio Florestão, pela última rodada da competição.

Tabela

Com a vitória sobre o São Francisco por 4 a 1, o Independência, além de conquista o título de campeão acreano 2024, ganhou calendário cheio para a temporada de 2025 e cotas de participações nas copas Brasil e Norte, além de Série D. Por outro lado, o São Francisco fechou sua presença no returno do estadual na última posição, com apenas um ponto ganho.

Campanha

O Independência conquistou o seu 12º estadual com cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 10 jogos disputados. O clube marcou 16 gols e sofreu oito.

Resumo do jogo

No primeiro tempo, apesar do Independência criar as melhores oportunidades de gols e ficar mais com a bola, o São Francisco era perigoso nos contragolpes, mas a partida foi para o intervalo com vitória parcial do Tricolor de Aço por 1 a 0, gol de Ruan.

Na etapa complementar de partida, o São Chico começou o jogo com mais intensidade e conseguiu igualar o marcador ainda nos primeiros minutos, através de Keslley.

A resposta do Independência não tardou e, após sobra de bola, Reginaldo Cabeludo acertou um belíssimo chute para marcar o segundo gol da Raposa.

O gol praticamente apagou o “fogo” da reação católica, tanto que Leozinho, que acabara de entrar na partida, marcou outro belo gol para o Independência numa bola parada.

Com o São Francisco sentindo o fator físico e ainda com um jogador a menos em campo, devido a expulsão de Kleber, o Independência liquidou a fatura com Matheus.

Currículo de títulos

No currículo histórico de títulos, consta que o Tricolor do Marinho já ergueu por 21 vezes o troféu de campeão na categoria principal. 12 deles pelo campeonato acreano da elite (1954, 1958, 1959, 1963, 1970, 1972, 1974, 1985, 1988, 1993, 1998 e 2024); Três vezes do Torneio Início (1958, 2001, 2004); Duas vezes da Taça Cidade de Rio Branco (1969 e 1971); Três vezes do Torneio do Povo (1981, 1982, 1986) e uma vez da 2ª Divisão (2018).

Súmula

Campeonato Acreano 2024

Independência 4 a 1 São Francisco

Data: 25/04/2024

Horário: 17h30

Árbitro: Fábio Santos de Santana

Assistentes: Roseane Amorim e Antônio Teles

Gols: Ruan, Cabeludo, Leozinho e Matheus (IFC); Keslley (SF)

Cartões amarelos: Carlos Augusto, Kleber, Jefferson (SF); Ruan (IFC)

Cartões vermelhos: Kleber (SF)

Público: 415 pagantes

Renda: R$ 4.480,00

Independência FC: João; Passarinho, Nathan, Rayo e Catatau, Reginaldo Cabeludo, Marquinho (Matheus), Lequinho (Bernardo), Félix (Davi), Ruan (Kaká) e Victor (Leozinho). Técnico: Erick Rodrigues

São Francisco: Jefferson; David (Kristian), Casado, Igor e Paulo Jefferson; Kleber, Leonardo, Carlos Augusto e Keslley; Marcos (Matheus) e Aruoture (Denilson). Técnico: Douglas Luiz