Restituição do Imposto de Renda 2024: 15,6 mi já garantiram devolução este ano; veja

A declaração de ajuste anual do Imposto de Renda 2024, ano-base 2023, precisa ser entregue até o fim deste mês, no dia 31 de maio, em pleno feriado de Corpus Christi. Até a manhã desta segunda-feira, 21,47 milhões já tinham entregue o documento – ou seja, quase metade dos 43 milhões que, segundo a Receita Federal, devem fazer a declaração este ano.

E a maioria está conseguindo restituição do IR. Do total de declarações entregues, 72,8% são com direito a devolução dos valores pagos a mais. Ou seja, a não ser que caiam na malha fina por algum erro ou omissão na declaração, 15,6 milhões já estão na fila da restituição do IR.

Com o aumento da faixa de isenção nos últimos anos – o presidente Lula sancionou nesta segunda-feira mais uma correção apenas na base da tabela – mais contribuintes acabaram entrando na lista da restituição.

O primeiro lote será pago ainda este mês, na mesma data em que se encerra o prazo para a entrega da declaração. Veja abaixo o calendário e, na sequência, um guia com os principais pontos para preencher a declaração do IRPF 2024.

Lotes da restituição do IR 2024

Primeiro lote: 31 de maio;

Segundo lote: 28 de junho;

Terceiro lote: 31 de julho;

Quarto lote: 30 de agosto;

Quinto lote: 30 de setembro.

Mudanças deste ano

Este ano conta com algumas novidades na declaração do IR, entre elas a atualização do teto de isenção e do valor dos bens e direitos que determinam quem está obrigado a prestar contas com o Leão.

Também passou a ser obrigatório o preenchimento de CPF de dependentes que vivem no exterior. Outra novidade é que o contribuinte que investe em criptoativos terá de informar código da moeda virtual e o CNPJ da corretora.

Confira, abaixo, os principais pontos para fazer o seu ajuste anual com o Fisco de forma correta. Também é possível assistir a um passo a passo do preenchimento da declaração em vídeo, no canal do Youtube do GLOBO.