Colisão entre carro e motocicleta deixa homem ferido no bairro Xavier Maia

Na noite deste sábado, (18), um acidente de trânsito ocorreu na estrada Jarbas Passarinho, no bairro Xavier Maia, localizado na parte alta de Rio Branco. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, deixando o motociclista gravemente ferido.

A vítima, Elenilson dos Santos Matos, de 34 anos, trafegava no sentido bairro-centro quando foi atingido na lateral por um veículo Ônix prata, que seguia na mesma direção. Após a colisão, o condutor do carro fugiu do local, sem prestar socorro.

O acidente aconteceu próximo ao sinal da escola Glória Perez, um ponto movimentado da região.

A viatura do Suporte Básico do SAMU foi rapidamente acionada para socorrer a vítima, fizeram os primeiros atendimentos e encaminhou ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Elenilson foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma possível fratura no dorso do pé esquerdo, uma laceração na perna esquerda e múltiplas escoriações. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.