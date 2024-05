Idoso suspeito de embriaguez perde controle de bicicleta após bater em buraco em Rio Branco

Na noite deste sábado, (18), um acidente envolvendo um idoso ocorreu na rua Major Jenor, no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco. Edivaldo Nascimento de Oliveira, de 63 anos, perdeu o controle de sua bicicleta após bater em um buraco, sofrendo um ferimento profundo na mão direita.

Segundo relatos de populares que ajudaram o idoso no local, Oliveira estava em sua bicicleta quando colidiu com um buraco na via, o que o fez cair ao solo. Os moradores da área prontamente ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A ambulância de suporte avançado 01 foi enviada imediatamente ao local. Ao chegar, os socorristas constataram que a situação não era tão grave quanto inicialmente informado. Oliveira apresentava apenas um corte profundo na mão direita e algumas escoriações pelo corpo.

Após receber os primeiros socorros, incluindo um curativo que estancou o sangramento, o idoso recusou ser levado a uma unidade de saúde especializada e decidiu permanecer no local.