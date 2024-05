Idoso fica ferido após pular de barranco para fugir de Boi no ramal do Espinhara no município do Bujari

No final da tarde deste sábado (18), um acidente ocorreu no ramal do Espinhara, km 12, na região do município do Bujari. A vítima, Edilson de Souza Melo, de 61 anos, sofreu uma fratura exposta no tornozelo direito.

Segundo informações repassadas, Edilson e seu irmão estavam em uma pescaria quando um boi ficou atolado. Na tentativa de ajudar o animal, Edilson foi surpreendido pelo boi, que correu atrás dele. Para escapar, ele pulou de um barranco de aproximadamente 2,3 metros, resultando na fratura do tornozelo.

Seu irmão prestou os primeiros socorros, estabilizando Edilson e levando-o imediatamente ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco. Edilson foi entregue ao setor de Traumatologia para uma avaliação mais detalhada. Seu estado de saúde é considerado estável.

As circunstâncias do acidente ressaltam a necessidade de cuidado em situações envolvendo animais em áreas rurais, especialmente em terrenos acidentados. A rápida ação de seu irmão foi crucial para a estabilização inicial da vítima, demonstrando a importância de conhecimentos básicos de primeiros socorros em situações de emergência.