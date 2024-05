Moradores afetados pela cheia podem tirar dúvidas sobre o saque do FGTS a partir desta segunda (6)

⚠️Os trabalhadores que fizeram a solicitação do saque calamidade pública em 2023 não vão poder resgatar novamente esse valor. “Caso dê errada a tentativa de cadastrar no telefone, pode comparecer com a gente. Se for motivo do endereço, da falta do endereço, temos cadastradas as pessoas atingidas. O saque não é para todos, é para quem foi atingido pela cheia”, destacou o comandante do órgão municipal, tenente-coronel José Glacio Marques de Souza.

Conforme a Defesa Civil de Rio Branco, a enchente deste ano atingiu mais de 15 mil pessoas na capital. A situação deixou muitas famílias em condições precárias e, para tentar amenizar o prejuízo, a prefeitura busca a liberação do FGTS.



Para conseguir o dinheiro, é preciso ter um saldo positivo no FGTS, comprovar que foi afetado pela enchente e não ter feito nenhuma movimentação nos últimos 12 meses no benefício. Esse pedido pode ser feito, inclusive, no próprio aplicativo.