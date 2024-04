Acre terá 57 locais de aplicação de provas do Concurso Unificado

No próximo dia 5 de maio, será realizada a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), modelo inovador de seleção de servidores públicos, realizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O certame oferecerá 6.640 vagas para 21 órgãos da Administração Pública Federal. No Acre, foram definidos 57 locais de aplicação e 693 salas nas duas cidades onde serão aplicadas as provas: Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Em todo o país, serão 3.665 locais de aplicação de provas e 75.730 salas.

A Universidade Estácio Unimeta, em Rio Branco, será o local de aplicação que mais receberá candidatos para fazer a prova do CPNU no estado, com o total de 1.376. No total, 17.756 pessoas se inscreveram no CPNU no estado.

Os candidatos já podem conferir o seu local de prova. O Cartão de Confirmação de Inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) está disponível na Área do Candidato, mesma página da Internet em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

Para solicitar correções no cartão de confirmação, os candidatos devem entrar em contato com a Fundação Cesgranrio, pelo telefone: 0800 701 2028.

Provas em todos os estados do Brasil

A realização do CPNU acontecerá em cidades e arranjos populacionais com mais de 100 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A realização da prova em 228 cidades espalhadas pelo país possibilita a democratização do acesso às vagas do serviço público, pois é mais prático e barato para a população realizar o certame próximo de suas casas.

O objetivo é aumentar a representatividade da força de trabalho, trazendo critérios socioeconômicos, demográficos e territoriais já na aplicação do certame, para que isso se reflita na Administração Pública Federal.

Os 228 municípios que receberão o CPNU estão divididos em todos os 27 estados brasileiros e o Distrito Federal. Na região Norte, o Concurso Nacional será aplicado em 40 municípios, sendo dois no Acre, nove no Amazonas, três no Amapá, 17 no Pará, quatro em Rondônia, dois em Roraima e três no Tocantins.