Joana Sanz faz post de aniversário para Daniel Alves: “Recomeçar”

A modelo espanhola Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, publicou, nesta segunda-feira (6), uma mensagem de aniversário para o ex-jogador da Seleção Brasileira, que está em liberdade provisória após ser condenado a quatro anos e meio por estupro na Espanha.

Joana postou uma foto do brasileiro de roupão e toalha na cabeça com o seguinte texto: “Mais um ano para recomeçar. Mais um ano para se reconstruir. Mais um ano para transformar lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Mais um ano de maturação. Feliz volta ao sol, amo-te”.

Em fevereiro, após a condenação por estupro, a modelo se pronunciou sobre o caso pela primeira vez. Ela gravou um vídeo de desabafo e publicou nas redes sociais.

“Estava pensando aqui e, se posso intitular, são incoerentes. Porém, me surpreendeu bastante as feministas. Falam umas coisas e pregam outras. Como é que estão dizendo por aí? Chamam de frívola, de garotinha e perguntam: por que está trabalhando? Mas, se não trabalho, quem está pagando as contas? Mas tem coisa pior, barbaridades piores que escuto por aí”, disse Sanz.

Em abril, o ex-lateral do Barcelona foi flagrado em público pela primeira vez sem a companhia da advogada, Inés Guardiola, desde que deixou o presídio de Brians 2 mediante o pagamento de fiança estipulado em 1 milhão de euros (cerca de R$5,45 milhões, na cotação atual).

De acordo com a revista espanhola “Diez Minutos”, Daniel Alves e a esposa teriam ido às compras e depois a um restaurante.

Daniel Alves se pronunciou

“Onde quer que eu vá, eu sobrevivo. Me adapto a tudo, porque para mim não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o lugar”, disse Daniel Alves ao jornal catalão El Periódico.

Daniel Alves precisa se apresentar toda sexta-feira ao Palácio da Justiça, em Barcelona. A ida do brasileiro ao local faz parte do acordo feito para ter a liberdade condicional.

“É o que tenho para fazer. Toda sexta-feira vou ao tribunal e pronto. Também não tenho muito o que fazer”, disse Daniel.

Daniel Alves está em liberdade provisória

Daniel Alves foi colocado em liberdade provisória no dia 25 de março, depois que realizou o pagamento da fiança estabelecida pela Justiça da Espanha. O ex-lateral-direito da Seleção Brasileira foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro.

O brasileiro ficou preso por um ano e dois meses sob acusação de estuprar uma mulher em dezembro de 2022, em Barcelona.

Um dia após ter deixado o presídio Brians 2, o brasileiro organizou uma festa para celebrar o aniversário de seu pai. A informação foi veiculada pelo programa televisivo Así es la vida, do canal Telecinco, da Espanha.

De acordo com o programa espanhol, a celebração durou até a madrugada de quarta (27), por volta de 5h da manhã. Ainda segundo a atração, Joana Sanz, esposa do atleta, não compareceu à festa.

Veja as condições para a liberdade provisória

•Fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões);

•Retirada dos passaportes brasileiro e espanhol;

•Distância de pelo menos 1km e incomunicabilidade com a vítima (por nove anos e seis meses);

•Não pode deixar a Espanha;

•Deve se apresentar ao tribunal de Barcelona semanalmente;