“Churrascada Atacale” com sorteios e degustação será neste sábado (27)

Pioneiro na realização desse tipo de evento, o Atacale vai promover a 2ª edição da “Churrascada Atacale”. A novidade é o super desafio valendo 50 caixinhas de cerveja Brahma Chopp de 269ml. O evento gratuito acontece neste sábado (27), a partir das 9h, e vai até às 13h, no estacionamento do atacadista, na rodovia da BR-364, loteamento Santa Helena, N° 381, próximo à corrente, em Rio Branco.

Também serão premiados o segundo e terceiro lugar, sendo um kit churrasco e 15 fardos divididos entre água, refrigerante e energético da marca Cruzeirense e Minerale.

O desafio acontece com as 50 primeiras pessoas que realizarem a pré-inscrição antecipadamente por meio de link disponibilizado no stories do Instagram do Atacale. Entre as regras, é preciso ter mais de 18 anos de idade e nenhum vínculo empregatício com o mercado. O candidato que se inscreveu precisa chegar com antecedência de 30 minutos ao início do desafio, a confirmação da participação será por ordem de chegada. O desafio será dinâmico e terá inicialmente três fases.

No evento, serão servidas porções de churrasco, arroz carreteiro e refrigerante de forma gratuita a todos que estiverem participando. Além de degustações de produtos diversos do mix do Atacale, também haverá música ao vivo e a presença de influenciadores digitais do estado.