Luciano Huck defende cachê multimilionário de Madonna: ‘Ela investiu dinheiro nisso’

O apresentador Luciano Huck, de 50 anos, participou da transmissão do show de Madonna, de 65 anos, neste sábado, 4. Durante seu breve comentário, ele defendeu o cachê multimilionário da Rainha do Pop.

“Vou te dar informações privilegiadas agora”, iniciou ele, em conversa com Marcus Majella, do Multishow, na área VIP do evento. “Muito se falou essa semana sobre quanto a Madonna ganhou para estar aqui hoje [R$ 17 milhões], mas ela investiu dinheiro nisso aqui. Ela quis isso. Ela queria uma imagem importante para encerrar a turnê de 40 anos. No México, ela fez uma imagem comovente, mas ainda não era o que ela queria. Ela queria algo importante, hoje a turnê termina em uma coisa apoteótica, que é o Rio de Janeiro, com 2 milhões de pessoas, com o povo aclamando essa mulher que esteve sempre à frente de seu tempo”, disse ele.

De acordo com o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Madonna recebeu R$ 17 milhões para cantar na Praia de Copacabana. O valor foi passado pela produtora Bonus Track ao governo do Rio de Janeiro. Na cotação da última quarta-feira, 1º, o valor se aproximava de US$ 3,3 milhões, quantia essa que deve ser somada ao patrimônio da cantora, que já ultrapassa a casa dos US$ 500 milhões.

No mesmo documento, consta que a prefeitura dispôs de R$ 10 milhões de patrocínio para o show de Madonna. O gasto, porém, pode chegar a R$ 59,9 milhões, somando estrutura, vigilância, banheiros químicos, entre outras necessidades que eventos deste porte demandam para ocorrer de forma tranquila.