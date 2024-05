Bernard Hill, ator de ‘Senhor dos Anéis’ e ‘Titanic’, morre aos 79 anos

O ator Bernard Hill morreu aos 79 anos. Ele ficou conhecido por interpretar o capitão do Edward Smith em “Titanic”, e o Rei Théoden, na trilogia “Senhor dos Anéis”.

Ele também teve destaque ao interpretar Yosser Hughes no drama “Boys from the Blackstuff”. Hill era Yosser Hughes, um personagem que lutou para lidar com o desemprego em Liverpool.

Hill deveria retornar às telas de TV em breve. Ele estaria na segunda temporada de “The Responder”, um drama da BBC estrelado por Martin Freeman, que começa a ser exibido hoje.

A informação da morte foi divulgada pelo agente do artista, Lou Coulson, à BBC na manhã de hoje (5). Ainda não se sabe a causa da morte.