Fluminense vira sobre Flamengo no finalzinho e conquista Taça Guanabara

O jogo começou muito brigado no Maracanã. Ambas as equipes cederam pouco espaço e deram ao jogo uma pegada mais física do que técnica. Nesse cenário, o Flamengo foi superior porque conseguiu ser mais efetivo em sua marcação e contou com brilho individual de Cebolinha para abrir o placar diante de uma defesa muito fechada do Fluminense. Em uma bela jogada, ele aplicou uma caneta em Samuel Xavier na ponta esquerda, invadiu a área, driblou Nino e bateu rasteiro para marcar. As chances do Fluminense aconteceram em chutes de média distância de Cano, que foi pouco municiado.

Fonte: Globo Esporte