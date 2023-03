Bayern domina a partida, vence e PSG dá adeus à UEFA Champions League

O PSG de Messi, Mbappé e companhia, que já havia perdido de 1 a 0 no jogo de ida, dá adeus à Champions League e adia o sonho do título inédito ao menos na temporada 2022/23. Neymar, que vai passar por cirurgia no tornozelo, não esteve em campo.

O Bayern já tinha vencido o PSG por um 1 a 0 no jogo de ida, na França. Na ocasião, Mbappé voltava de lesão e entrou somente no segundo tempo. Na tarde desta quarta, o astro francês foi muito bem marcado, especialmente pelo lateral-direito Stanisic e pelo zagueiro Upamecano, e não conseguiu ser decisivo.

As melhores chances do PSG foram pelo alto, com Sergio Ramos. O zagueiro ganhou cabeceou duas vezes com muito perigo – uma delas defendida de forma espetacular pelo goleiro Sommer.