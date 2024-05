Machucados graves

O delegado disse que as crianças relataram detalhadamente todas as agressões sofridas e que o menino que apanhou com a mangueira teve machucados graves, inclusive, na altura do olho. A criança foi levada ao Hospital Municipal, mas já recebeu alta.

“As crianças também contaram que o pai os ameaçavam caso contassem o ocorrido a alguém, e que na maioria das vezes em que eram castigados também eram obrigadas pelo genitor a ficar sem comer”, relatou o Humberto Soares.



A mãe das crianças disse à polícia que é separado dos pais e que os filhos haviam ido passar apenas uns dias com o pai, mas que ele não devolveu as crianças no dia combinado.

Segundo a polícia civil, as crianças foram levadas à delegacia pelo Conselho Tutelar e o pai encaminhado ao presídio municipal de Santa Helena de Goiás.

As crianças foram devolvidas a mãe e receberão acompanhamento do Conselho Tutelar e psicológico.