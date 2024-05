Dinheiro esquecido: brasileiros ainda têm R$ 8 bilhões para regatar; saiba como consultar

Confira passo a passo para a retirada do dinheiro

Passo 1: Entrar no site do SVR na data e no período de saque informado na primeira consulta. Quem esqueceu a data pode repetir o processo.

Passo 2: Fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro).

Se o usuário ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer logo o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br.

O BC aconselha o correntista a não deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de agendar o resgate.

Passo 3: Ler e aceitar o termo de responsabilidade.

Passo 4: Verificar o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem do valor a receber.

O sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso. A primeira etapa da consulta só informava a existência de valores a receber, sem dar detalhes.

Passo 5: Clicar na opção indicada pelo sistema:

“Solicitar por aqui”: para devolução do valor por Pix em até 12 dias úteis.

O usuário deverá escolher uma das chaves Pix, informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso precise entrar em contato com a instituição.

“Solicitar via instituição”: a instituição financeira não oferece a devolução por Pix. O usuário deverá entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para acertar o repasse via Transferência Eletrônica Disponível (TED).