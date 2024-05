Moradores de Tarauacá dormem ao relento para conseguir emitir Carteiras de Identidade

Em Tarauacá, terceiro maior município do Acre, não há uma Central de Serviços Públicos – OCA e as Carteiras de Identidade são emitidas na Delegacia de Polícia Civil. No local, há um único kit de captura biométrica e dois servidores atendem 15 pessoas pela manhã e 15 à tarde. Nos últimos dias, moradores estão dormindo nas filas para conseguir o Registro Geral (RG).

Pessoas que moram na cidade, e principalmente nas comunidades rurais, chegam à delegacia no período da noite para assegurar uma ficha para o dia seguinte. Dormem na frente da própria delegacia e de um açougue, nas proximidades.

“Enquanto uns dormem, outros pastoram através de um revezamento estabelecido por nós. Muitos moradores das zonas rural e ribeirinha, vêm para a cidade em barcos onde ficam até conseguir o documento”, contou um morador.

O delegado titular de Tarauacá, Ronerio Silva, disse que há uma demanda maior pela emissão de Carteiras de Identidade no município devido ao Programa Pé de Meia, do governo federal, que garante recursos para os estudantes. Diz que desde 2022 até agora foram emitidas 9.660 RGs na Delegacia de Tarauacá.

“Por causa do Programa Pé de Meia, que exige a documentação dos estudantes, ocorreu um aumento pela procura da Carteira de Identidade. Nós já solicitamos à Direção-Geral de Polícia Civil um reforço na quantidade das máquinas, que são os kits de captura biométrica. Não podemos ter um policial civil trabalhando nessa atividade porque desfalca meu efetivo. Tem que ser gente terceirizada ou cedida. Nós temos trabalhado bastante nessa área de emissão de RG, mas a demanda tem aumentado bastante”, pontua o delegado.