11 anos da morte de Orleir: Gladson relembra momentos com o tio

O governador do Acre Gladson Cameli compartilhou em rede social nesta quarta-feira, 8, momentos de quando passava com o tio, o ex-governador do estado, Orleir Cameli.

A lembrança se deu porque o dia de hoje marca 11 anos da morte do político que inspirou Gladson a trilhar o mesmo caminho.

Gladson publicou um vídeo onde aparece ao lado do tio em evento político, algo que sempre fazia quando o familiar era vivo e trabalhava pelo Acre.

“Há um tempo eu recebi esse vídeo que é uma boa lembrança do meu tio Orleir, um homem que muito admirei e que me inspirou a trilhar o caminho da política. Sempre que eu tinha a oportunidade, estava com ele em suas andanças. Hoje, dia que marca os 11 anos de sua partida, é de momentos como esse, dos bons ensinamentos e da nossa amizade que quero lembrar. Saudades eternas, tio Orleir”, escreveu o governador.

