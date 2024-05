Devido à erosão, Rio Branco tem situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal

Apesar da segunda maior enchente da história de Rio Branco ter ocorrido no início de abril, as consequências continuam presentes na vida da população acreana. Tanto que apenas agora, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, a situação de emergência em Rio Branco por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União na terça-feira (7).

Com o reconhecimento, o município fica apto a solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais.

Conforme a portaria, assinada por Wolnei Wolf Barreiros, Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Rio Branco, no Acre, obteve o reconhecimento federal de situação de emergência devido à erosão de margem fluvial.

Veja abaixo o decreto publicado no DOU: