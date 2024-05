Mais de 15 mil empresas estão endividadas no estado do Acre

Dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian mostram que, em março de 2024, 6,3 milhões de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) foram alcançadas pela inadimplência, número que se mantém em estabilidade desde dezembro de 2023 em todo o País.

No Acre, 14.015 Micro e Pequenas Empresas estão inadimplentes. Levando em conta todas as pessoas jurídicas, 15.027 empresas tem alguma dívida.

Na visão por Estados, São Paulo (2.024.760), Minas Gerais (592.753) e Rio de Janeiro (559.350) lideraram o ranking com o maior número de empresas inadimplentes.O segmento com o maior número de negócios no vermelho foi o de “Serviços”, que representou 54,2% do total.

“Comércio” também teve uma participação significativa, equivalendo a 37,8%. Em seguida, estava a “Indústria” (7,7%) e a categoria “Demais” (0,4%), que contempla os segmentos “Primários”, “Financeiros” e “Terceiro Setor”.

As dívidas negativadas somaram R$ 115 bilhões e o ticket médio de cada débito foi estimado em R$ 2.635,3. Em média, cada pequeno negócio possuía 6,9 contas atrasadas. A maior parte das MPEs com CNPJs negativados eram do Sudeste (52,4%) e, a menor parcela, do Norte (5,5%).