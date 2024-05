Governo aciona X para esclarecer que não patrocinou show de Madonna no RJ

A Advocacia-Geral da União (AGU) encaminhou nesta quarta-feira (8) ao X uma notificação extrajudicial para que, no prazo de 24 horas, acrescente em publicações falsas que não houve patrocínio do governo federal ao show da cantora Madonna, realizado no último sábado (4) no Rio de Janeiro.

Postagens nas redes sociais afirmam, falsamente, que o governo patrocinou a apresentadora da popstar em vez de destinar recursos para o enfrentamento da catástrofe no Rio Grande do Sul.

O pedido da AGU é que a cada publicação falsa seja acrestado que não houve repasse de recursos federais para o evento cultural.

A AGU, na notificação ao X, argumenta que “as publicações infringem os termos de uso da própria plataforma – que proíbe a publicação de conteúdo enganoso ou fora de contexto com potencial de causar confusão generalizada sobre questões públicas.”

No último domingo (5), o governo federal já havia emitido uma nota negando que havia patrocinado o show de Madonna. “Isso não procede, tendo em vista que a artista tem como patrocinador o Banco Itaú, a empresa Heineken, além de apoio da Prefeitura e do Governo do Rio de Janeiro”, informou o governo.