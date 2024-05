No Acre, PRF monta 3 postos de arrecadação para o Rio Grande do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) montou três postos de arrecadação no Acre para receber doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Os pontos estão localizados em Rio Branco, na sede da PRF, na Avenida Epaminondas Jácome no centro; e na Unidade Operação Santa Cecília, na BR-364, saída de Rio Branco. O outro ponto de coleta fica na Unidade Operação de Xapuri, na BR-317, na entrada da Estrada da Borracha.

Quem quiser praticar a solidariedade pode doar água potável, toalha, agasalho, calçados, meias, toalhas, roupas de campa e utensílios de higiene como sabonete, creme dental, escova de dente, lenço umedecido, absorventes e fraldas descartáveis.

Na última atualização, foram contabilizadas 100 mortes e mais de 120 feridos devido aos temporais.