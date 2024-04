Professores questionam a prefeitura que convocação foi uma promessa

Professores do cadastro de reserva do concurso da educação em Rio Branco continuam questionando a prefeitura de Rio Branco pela não convocação para assumir os cargos em que foram aprovados. Ao longo desta semana, os profissionais fizeram uma manifestação em frente ao Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

No entanto, os professores aprovados seguem questionando a gestão, afirmando que a convocação foi prometida pela gestão. “Nós sabemos que tem vagas, foram criadas mais vagas no final do ano passado, foi votada na Câmara de Vereadores do PCCR, que só é válido para cargos efetivos e toda semana a prefeitura só faz convocação de funcionário provisório, que foram selecionados por meio de análise curricular e temos vídeos para comprovar”, afirma a professora Amanda Maria, uma das aprovadas.

Uma das convocações de aprovados em processo seletivo simplificado questionada pelos professores do cadastro de reserva aconteceu na última quinta-feira, 18, quando mais de 30 profissionais, entre professores mediadores, cuidador pessoal e professores do ensino fundamental da zona urbana e rural foram convocados pela prefeitura em publicação no Diário Oficial.

Amanda Maria questiona ainda o fato da prefeitura é sobre a prefeitura não ter feito a transição da gestão de todas as escolas do ensino fundamental I, que vai do 1º ao 5º ano, que ainda estão sendo geridas pelo governo do estado. “A lei diz bem clara que a gestão dessas escolas cabe ao município e sabemos que algumas escolas continuam com o estado. Nós estamos também nessa luta para que a prefeitura assuma a sua obrigação e estamos na briga para que sejamos convocados, já que é um direito nosso”, diz Amanda.

Os professores divulgam um vídeo, publicado no final do ano passado, pelo vereador Ismael Machado, ao lado do secretário de Gestão Administrativa Jonathan Santiago, onde anuncia a renovação do concurso da Seme e a criação de novas vagas para a educação infantil.

Após a manifestação, a prefeitura informou que não há vagas para que os professores sejam convocados. “Não existem mais vagas a serem ocupadas, sendo necessário ocorrer aposentadoria, falecimento, demissão, vacância ou pedido de exoneração para novas contratações.

O prefeito como prova que não faz qualquer politicagem com concurso público, como acusado pelos manifestantes, prorrogou no mês de outubro de 2023 o concurso de 2019, por mais 02 anos, estendendo assim a validade até outubro de 2025”, disse Jonathan Santiago ao ac24horas.

Veja o vídeo: