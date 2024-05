Polícia Civil do Acre prende líder de grupo criminoso na cidade de Bujari

Na manhã desta sexta-feira, 03, a Polícia Civil do Acre, por meio da delegacia geral do Bujari, deu um importante passo no combate à criminalidade ao efetuar a prisão de um indivíduo apontado como principal líder de um grupo criminoso que vinha aterrorizando a comunidade naquela localidade.

Segundo informações obtidas durante as investigações, o suspeito tinha como principal atividade o tráfico de drogas na região. Além disso, ele vinha recrutando jovens para participarem do bando criminoso e era investigado por diversos outros crimes, incluindo tortura, homicídios, ameaças de morte e até mesmo expulsão de moradores da cidade.

“O investigado é um velho conhecido da polícia e já havia sido preso em outras ocasiões. Inclusive, ele foi condenado a mais de 11 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. No entanto, encontrava-se em liberdade aguardando julgamento de recursos, o que o permitia continuar praticando crimes graves”, informou o delegado, dr., Bruno Coelho.

A autoridade policial ressalta ainda que após vários meses de investigação, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito, o que culminou na sua detenção nesta manhã. As investigações estão bastante avançadas e nos próximos dias o Inquérito Policial será encaminhado ao Poder Judiciário para continuidade da persecução penal.

A ação da Polícia Civil demonstra o comprometimento das autoridades na luta contra o crime e na garantia da segurança pública na cidade. A população do Bujari pode sentir-se mais segura com a prisão do líder criminoso, e a polícia segue trabalhando incansavelmente para combater outras organizações criminosas que possam ameaçar a paz e a tranquilidade na região.

Por Assessoria/ PCAC