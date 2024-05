Acidente termina com carro capotado na estrada entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano no Acre

Um acidente de trânsito envolvendo o capotamento de um veículo foi registrado na tarde desta sexta-feira, 03, na estrada que conecta Sena Madureira a Manoel Urbano.

Felizmente, não houve feridos, apenas danos materiais, de acordo com relatos preliminares.

As autoridades foram alertadas sobre o capotamento e prontamente enviaram equipes de resgate ao local. Após uma avaliação inicial, foi confirmado que os ocupantes do veículo saíram do acidente sem lesões e foram liberados no local, sem a necessidade de atendimento hospitalar.

Embora o acidente tenha causado preocupação inicial, a ausência de ferimentos foi um alívio tanto para as vítimas quanto para os socorristas. Os procedimentos legais foram iniciados e as causas do capotamento estão sendo investigadas.

A estrada entre Sena Madureira e Manoel Urbano, frequentemente utilizada por moradores e visitantes da região, é conhecida por suas curvas e necessita de cautela ao dirigir. As autoridades continuam a recomendar que motoristas mantenham a atenção ao volante e respeitem os limites de velocidade para evitar acidentes similares.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados até o momento.