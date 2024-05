FICCO apreende armas, drogas e dinheiro em operação conjunta em Rio Branco

No fim da tarde da última quinta-feira, 02, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), composta pelas Polícias Civil, Federal, Militar, Penal e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizou uma operação que resultou no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão em Rio Branco, capital do Acre.

O objetivo da operação foi desarticular grupos criminosos que atuam na região do bairro Taquari, além de abrir novas linhas de investigação para a força integrada. Durante as diligências, foram apreendidas duas armas de fogo, estilo revolveres, uma caixa contendo munições, uma quantidade significativa de entorpecentes, cerca de 5.000 em espécie e diversos aparelhos celulares.

“Os alvos da operação foram selecionados estrategicamente visando minar as atividades criminosas na localidade e fortalecer o trabalho de investigação das autoridades. A ação integrada entre as diversas forças policiais demonstra a importância da cooperação para o combate eficaz ao crime organizado”, explicou o delegado, dr., Saulo Macedo.

Macedo ressalta que esse tipo de operação é essencial para desmantelar organizações criminosas que disputam território e promovem a violência em determinadas áreas da cidade. “A colaboração entre as diferentes instituições policiais potencializa os resultados das investigações e contribui para a segurança da população”, enfatizou.