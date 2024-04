Prefeitura já atua nas 10 regionais com o programa Asfalta Rio Branco

Simultaneamente, as 10 empresas contratadas pela Prefeitura de Rio Branco, além da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) já trabalham em todas as regionais da capital com o programa Asfalta Rio Branco. Na travessa Taveira, no conjunto Manoel Julião que compreende a regional da Estação Experimental, homens da Construtora Oliveira e Syara, realizam serviços de drenagem, esgotamento sanitário e posteriormente o asfalto, como explicou Sandro Pereira, encarregado da obra.

“Já abrimos aqui 70 metros de drenagem que vai até o canal que passa ao fundo da rua e depois de toda base pronta vem o asfaltamento. A gente também fica animado em ver que que as pessoas estão felizes com as máquinas e nossos homens trabalhando na rua onde eles moram. É muito gratificante ver a alegria no rosto das pessoas, satisfeitas com os serviços”, disse.

Na rua Alberto Torres, no bairro Jardim Primavera, homens e máquinas da Emurb, também trabalham em outras frentes de serviço.

Otávio Louzada, disse que reside no local há 30 anos e muito embora os moradores tenham feito várias reclamações ao poder público, jamais viu uma máquina entrar na sua rua para resolver os problemas.

“Graças a Deus esse homem aí, o prefeito Bocalom parece que veio para resolver mesmo, mas eu já sabia quando ele ganhou a eleição. Ele fez um excelente trabalho lá na Acrelândia e quando ele ganhou a última eleição eu falei que agora a coisa ia para frente. Graças a Deus está aí o serviço sendo feito”, enfatizou Otávio.

As outas frentes de serviço que estão sendo executadas pelo programa Asfalta Rio Branco são:

(Lote 5) – Regional Seis de Agosto:

– Av. Amadeu Barbosa

(Lote 09) – Regional Floresta:

– Bairro Vila Betel – Rua Senador Guiomard dos Santos

(Lote 07) – Regional Vila Acre:

– Bairro Santa Helena – Rua Monte Sinai

(Lote 6) – Regional Tancredo Neves:

– Rua 7 de Setembro, bairro Alto Alegre

– Rua Raimundo Faria, bairro Montanhês

– Estrada do Irineu Serra, bairro Irineu Serra

(Lote 8) – Regional Cadeia Velha:

– Av. Epaminondas Jácome, bairro Cadeia Velha

Por Assecom/Prefeitura de Rio Branco