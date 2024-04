Mandado de prisão é cumprido pela PM no Triângulo Novo

Um homem foi preso por estar com um mandado de prisão em aberto, na manhã desta segunda-feira, 12, a ocorrência se deu na travessa Padre José, no bairro Triângulo Novo.

Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° BPM estava realizando patrulhamento quando um indivíduo empreendeu fuga, ao avistar a viatura policial, os militares desembarcaram e fizeram o acompanhamento a pé, logrando êxito ao abordar o autor.

Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado porém, ao verificarem no sistema, foi localizado um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Devido a prisão ter se dado dentro de um terreno baldio, os militares resolveram fazer uma varredura.

Em um certo local do terreno, foi encontrada uma arma de fogo tipo pistola 9mm, com um carregador com 14 munições do mesmo calibre intactas, depois da varredura, foi dada voz de prisão ao autor e feita a condução do foragido para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para que as providências cabíveis sejam tomadas.

Por Ascom/PMAC