Vídeo: Brigada Militar salva casal de idosos e cachorro ilhados em teto de carro no RS

Um casal de idosos e um cachorro foram resgatados pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul na manhã desta sexta-feira (03), no município de Bom Retiro do Sul. Segundo informações divulgadas pela Brigada, a ação aconteceu por volta das 10h. As vítimas, um homem e uma mulher, estavam ilhadas em cima de um monte de resíduos sobre um veículo.

Conforme imagens divulgadas do momento do resgate, às vítimas foram retiradas do local de helicóptero, com a ajuda de um dos agentes militares. A mulher tem deficiência para locomoção e foi encontrada em estado de hipotermia.

As buscas por pessoas ilhadas e desaparecidas no Rio Grande do Sul seguem o mais rápido possível. Segundo dados do Climatempo, até este sábado (04) o estado deve registrar mais chuvas pela região.

Veja o vídeo: