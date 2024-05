Rio-branquenses atingidos pela cheia do Rio Acre já podem solicitar saque do FGTS

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) reuniu a imprensa, na manhã desta sexta-feira (3), para anunciar a liberação do saque do FGTS emergencial para àquelas famílias que foram atingidas pela cheia do Rio Acre e inundação dos igarapés que cortam a capital acreana.

De acordo com a COMDEC, toda a solicitação pode ser feita por meio on-line, basta baixar o aplicativo do FGTS emergencial no celular e preencher com todos os dados e fazer a solicitação.

“Aqui para orientar aquelas pessoas que já baixaram o aplicativo, que fizeram a solicitação e que deu positivo, que tem o saldo e que tem o direito, que está dentro do limite de tempo para fazer a solicitação.”, explicou José Glacio, coordenador da Defesa Civil do município.

“O aplicativo é 100% online, pode ser baixado pelo Play Store ou pelo outro aplicativo, já acessa e pode acessar em casa, já dá o aprovado, porque tem gente que vai ter o dinheiro, o fundo, mas não vai poder sacar, esse que vai justificar é a caixa, nós da Defesa Civil, é o caso de comprovar que ele está na área que foi atingida.”, complementou.

A Defesa Civil municipal alertou ainda que quem recebeu o benefício há menos de um ano, quem não teve o imóvel atingido pela inundação e quem não tem saldo na conta do FGTS, não terão direito ao benefício.

A solicitação pode ser feita do dia 3 ao dia 23 de maio. O atendimento acontecerá em horário bancário das 8h às 14h.