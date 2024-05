Tentativa de salvamento termina com pessoa levada pela enxurrada no RS; veja

Uma tentativa de salvamento feita pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul (BMRS) terminou com uma pessoa sendo levada pela enxurrada, na tarde desta quinta-feira (2), em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, região central do Rio Grande do Sul.

Um helicóptero da BMRS foi enviado para resgatar duas pessoas que estavam ilhadas em cima do telhado de uma residência. De acordo com os agentes, o tripulante responsável pelo salvamento desceu pendurado por uma corda e resgatou uma das vítimas.

Enquanto o agente descia de novo para resgatar a outra pessoa, a estrutura da casa não aguentou a forte correnteza e desabou. As imagens viralizaram nas redes sociais. Veja o vídeo abaixo.

O agente que realizava o salvamento, por estar içado à aeronave da corporação, sobreviveu à força das águas. A segunda pessoa foi arrastada pela correnteza.

“A Brigada Militar lamenta profundamente o ocorrido e reafirma o seu esforço incansável no resgate, auxílio e ações humanitárias para com as famílias afetadas por mais essa catástrofe climática”, lamentou a BMRS.

Vale do Taquari

O governo do Rio Grande do Sul alertou para o “pior momento” por conta das fortes chuvas que atingem o estado. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, a situação na região do Vale do Taquari é crítica por conta da cheia do Rio Taquari.

O Rio bateu a marca de 30 metros de cheia pela primeira vez em sua história. O número foi registrado nas cidades de Lajeado e Estrela, que ficam localizadas no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul.

A região é atingida, há dias, por uma forte e persistente chuva que alaga cidades, destrói casas e pontes e já deixou pelo menos quatro pessoas mortas. Em todo o estado, já são 31 mortos pelas chuvas, e 74 pessoas ainda estão desaparecidas.