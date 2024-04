Menor é apreendido pela Polícia portando arma de fogo e drogas

Um menor de idade foi apreendido pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, na madrugada desta sexta-feira, 12, na rua Padre José, no bairro Triângulo Novo.

Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° BPM estava realizando patrulhamento nas ruas do bairro, quando avistou o autor que ao perceber a presença da Polícia Militar empreendeu fuga. Os militares solicitaram apoio de outras viaturas, foi feito o cerco e os policiais fizeram uma varredura no local, onde em dados momento, o autor foi visto e novamente empreendeu fuga, ao se deparar com a outra guarnição, o menor tentou sacar a arma da cintura, o que não conseguiu devido a ação rápida dos militares, que efetuaram um disparo para conter a injusta agressão.

A ocorrência poderia ter tido outro fim, mas o menor resolveu se entregar, na revista foram encontrados a arma de fogo, com um cartucho intacto e um pote contendo 86 papelotes de entorpecentes, foi dada voz de apreensão e feita a condução do mesmo para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), para as medidas cabíveis.

Por Ascom/PMAC