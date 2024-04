Governo do Acre recebe 5 mil cestas básicas para serem distribuídas às famílias atingidas pela enchente

Com o intuito de auxiliar as famílias impactadas pelas recentes inundações neste ano, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), recebeu nesta sexta-feira, 12, um volume significativo de donativos da Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, totalizando 5 mil cestas básicas e mil garrafas de água de 20 litros.

Os insumos provêm de um setor dedicado à assistência humanitária dentro da igreja, abrangendo tanto o Brasil quanto outros países, totalizando R$ 120 mil para a aquisição das cestas básicas e das garrafas de água destinadas ao estado do Acre.

“Nesse momento difícil, muitos estão retornando pros seus lares e precisam de alimento, e a igreja fez essa doação no sentido de trazer paz, alegria para aqueles que estão voltando ao seu lar”, destaca o presidente da associação, Lenilton Ribeiro Neto, sobre a iniciativa da instituição.

A gestora da SEASDH, Maria Zilmar da Rocha, ressalta que as doações chegaram em um momento crucial após as enchentes, logo que muitas famílias sofreram com os prejuízos causados pelas águas em suas casas, mas também com dificuldades econômicas e sociais significativas.

“Essa contribuição vem em um momento crucial, que é o pós-enchente, quando estamos atendendo a vulnerabilidade econômica e social das famílias afetadas”, frisa.

A titular explica, ainda, que os insumos irão apoiar as famílias afetadas pela calamidade que assolou o Acre, “com mais de dezenove municípios atingidos por inundações, que ainda faz parte do contexto de amparo a essas famílias, sendo uma parte vital do esforço contínuo do Estado e das instituições parceiras em amparar essas famílias”.