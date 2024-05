Polícia Civil do Acre recupera mais de R$ 9 mil em operação de combate ao furto

Na última quinta-feira, 02, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia Geral de Manoel Urbano, recuperou mais de R$ 9 mil que havia sido furtado de uma caminhonete estacionada na BR 364. O furto teria ocorrido no dia 1 de maio.

Segundo informações da autoridade policial o dinheiro foi recuperado após intensas investigações e trabalho diligente por parte dos agentes envolvidos no caso. O suposto autor do furto foi localizado e capturado pelas autoridades, sendo posteriormente conduzido até a Delegacia para prestar esclarecimentos.

Durante o interrogatório, o indivíduo assumiu a autoria do furto. No entanto, vale ressaltar que o autor do crime foi solto após sair do flagrante.

A Delegada responsável pelo caso, Dra. Jade Dene, destacou a importância da colaboração da comunidade e o empenho da equipe de investigação na resolução do caso. “Graças ao trabalho conjunto e à rápida resposta, conseguimos recuperar a quantia furtada e capturar o suspeito, apesar da soltura após sair do flagrante, o que demonstra a eficácia das ações policiais”, afirmou.

Por Ascom/PCAC