Prefeito de Rio Branco participa da inauguração do novo Campus do IFAC

O novo Campus do Instituto Federal do Acre (Ifac) foi inaugurado, nesta sexta-feira (12). O novo Campus, poderá atender mais de 1,4 mil estudantes. A unidade, que está localizada na região da Transacreana, soma cerca de 450 hectares e já recebeu mais de R$ 7 milhões em investimentos para reformas e construção de novos espaços. No novo local serão realizadas as atividades educacionais do antigo Campus Baixada do Sol, que funcionava no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco.

“Essa é uma nova unidade que estamos inaugurando. O antigo Campus da Baixada do Sol tinha uma característica agrícola e não dava para realizar nem as atividades, a aula prática, e muito menos as aulas que aconteceriam nessa área agrária. Durante seis anos a gente se organizou, estruturamos tudo para que a gente pudesse mudar da Baixada do Sol para cá, para Transacreana. Nós atendiamos 400 alunos, e aqui atenderemos mil e 400 alunos”, explicou a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante.

Na nova unidade, além das salas de aulas, os alunos vão contar com laboratórios, refeitório, biblioteca, auditório, quadra poliesportiva, além de diversas áreas para realização de pesquisas científicas e atividades práticas. A Prefeitura de Rio Branco, tem sido uma grande parceira no Instituto da capital.

“É muito importante esse campus, pois vai dar oportunidade aos filhos dos agricultores poderem vir aqui e se capacitar e continuar gostando da nossa terra. Precisamos que a juventude comece a ocupar o lugar de trabalhar a terra, porque as pessoas estão ficando idosas. Hoje os jovens só pensam em ir para a cidade, precisamos que essa juventude entenda que a nossa terra é santa e tem potencial muito grande para eles poderem ganhar dinheiro e crescer na vida. Mais instrução e mais capacitação. É isso que o Ifac vem trazer aqui, essa oportunidade para os filhos dos mais de 8 mil agricultores familiares que a gente tem aqui na Transacreana”, destacou o prefeito.

Com a mudança para o novo espaço, o Campus Baixada do Sol passa a ser a maior unidade agrícola da Rede Federal na Região Norte, atendendo a maior área produtiva rural do Acre, onde residem mais de 10 mil familias.

Atualmente, o Campus do Instituto Federal do Acre localizado na Transacreana oferta cursos técnicos nas áreas de Alimentos, Agroecologia e em Recursos Pesqueiros, curso superior em Gestão do Agronegócio e pós-graduação em Agricultura Familiar.

“O Campus está exatamente na região agrícola mais importante do município de Rio Branco e os custos oferecidos aqui são exatamente os custos que os produtores, os agricultores demandam, como agropecuárias, zootecnia, agronegócio. A gente está muito feliz porque a estrutura aqui vai permitir que o Ifac possa exercer a função de ensino, pesquisa e extensão na sua qualidade mais máxima para àqueles produtores e filhos deles que estão aqui”, disse o diretor do Ifac, Mário Fadel.

Por Assecom/Prefeitura de Rio Branco