Bandidos armados invadem autoescola, roubam clientes e funcionários na capital

Por Davi Sahid

Uma ação rápida dos Policiais Militares do 1° Batalhão resultou na prisão de seis criminosos na noite desta sexta-feira, 12, pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, após invadirem a autoescola Débora situada na Via Chico Mendes, no bairro Areal no segundo distrito de Rio Branco. As prisões dos bandidos ocorreram na Travessa Guanabara no bairro João Eduardo I na Baixada da Sobral em Rio Branco

Segundo informações da Polícia, três bandidos em um veículo modelo Polo, de cor preta chegaram na auto escola, desceram e em posse de duas pistolas e uma faca, adentraram o estabelecimento e anunciaram o assalto. Todos os alunos e funcionários foram rendidos e tiveram os celulares, carteiras, cartões de crédito e dinheiro subtraídos. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Após o momento de pânico os clientes e funcionários acionaram os Policiais Militares do 2° Batalhão e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a uma mulher de 43 anos que havia passado mal durante o roubo e a encaminharam a Umidade de Pronto Atendimento (UPA) no Segundo Distrito.

A Polícia Militar colheu as informações e características dos autores do crime e do veículo ao qual estavam e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

Os PMs da Força Tática do 1° Batalhão ouviram a ocorrência pelo rádio e visualizaram o carro, usado no crime passando para o Primeiro Distrito de Rio Branco e realizou uma perseguição policial.

Os três assaltantes desceram do carro e correram para uma residência na Travessa Guanabara, no bairro João Eduardo I, na região da Baixada da Sobral. Os militares realizaram um acompanhamento e encontraram dentro de uma casa os três bandidos que realizaram o roubo e outro três homens. Em posse dos criminosos foi encontrado uma pistola 9mm com 9 munições intactas, uma pistola 380 com 8 munições intactas, três facas, um facão, 16 celulares, as carteiras, os cartões e outros pertences das vítimas.

Diante dos fatos, o menor recebeu voz de apreensão e os outros cinco maiores voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com objetos roubados à Delegacia de Flagrante (DEFLA) situada provisoriamente na Delegacia da Mulher (DEAM), para os devidos procedimentos.