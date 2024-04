Por vídeo, Bolsonaro se reúne com Bocalom e pré-candidatos a vereador

Uma coisa é certa para as próximas eleições, Tião Bocalom (PL), candidato à reeleição na capital acreana, vai “colar” o quanto puder na imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Depois do sucesso da vida de Bolsonaro ao estado para o ato de filiação de Bocalom, o gestor tem feito questão de associar sua candidatura a popularidade do ex-presidente em Rio Branco.

Nesse sábado, 20, durante encontro com os pré-candidatos do PL à Câmara de Vereadores, Bolsonaro “participou” do ato por meio de uma chamada de vídeo. Bocalom fez questão de registrar nas redes sociais.

Outra constatação cada vez mais forte é a proximidade de Bocalom e o suplente de deputado federal Fábio Rueda, presidente municipal do União Brasil, que tem a opção de ser o vice na chapa à reeleição. Bocalom já declarou que a vaga é do partido.

O apoio do UB, inclusive, provocou um racha dentro da sigla de Rueda com o senador Alan Rick, presidente estadual, e o deputado Coronel Ulysses, que foram contra a decisão, alegando que o assunto não foi discutido como deveria dentro do partido.

Assista ao vídeo: