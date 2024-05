Sobe para 107 o número de mortos após enchentes que atingem o Rio Grande do Sul

Bento Gonçalves (6)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Canoas (4)

Capela de Santana (1)

Capitão (2)

Caxias do Sul (5)

Cruzeiro do Sul (8)

Encantado (2)

Esteio (1)

Farroupilha (1)

General Câmara (1)

Forquetinha (2)

Gramado (7)

Itaara (1)

Lajeado (5)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Porto Alegre (4)

Putinga (1)

Roca Sales (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (2)

Santa Maria (6)

São João do Polêsine (1)

São Leopoldo (3)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Silveira Martins (1)

Sinimbu (1)

Sobradinho (1)

Taquara (2)

Três Coroas (3)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)

Veranópolis (5)

Há 232,6 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 67.563 em abrigos e 165.112 desalojados (pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos).

O RS tem 428 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado ao temporal, com 1.482.006 milhão de pessoas afetadas. Veja abaixo os impactos nos serviços, educação e transportes.

As cidades do Sul do RS já registram transtornos devido às chuvas. Em Pelotas, na Praia do Laranjal, moradores estão em alerta para deixarem as áreas de risco. Segundo a prefeitura do município, 400 pessoas estão em abrigos. As aulas em escolas municipais foram suspensas até a próxima sexta-feira (10).

Em Rio Grande, na Lagoa dos Patos, mais de 200 pessoas estão fora de casa. Ao todo, são 223 desalojados e 49 em abrigos. Jaguarão e São Lourenço do Sul também já sofrem os impactos das chuvas.



Porto Alegre voltou a registrar chuva e vento na tarde desta quarta-feira (8). A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta de chuva forte e vento acima dos 90 km/h para grande parte do estado. Além disso, há possibilidade de descargas elétricas e queda de granizo.