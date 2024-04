Moradores reclamam de obras paradas no mercado do São Francisco:“colocam barro e somem”

O pacote de obras apresentado pela Prefeitura municipal de Rio Branco (PMRB) tem dado o que falar, a exemplo do mercado municipal do São Francisco, anunciado com investimento de quase R$ 1 milhão, com prazo de execução de 08 meses. Porém, quase 03 meses depois do anúncio das obras, nem se quer a terraplanagem foi executada.

“Já vai faz 3 meses e nada ainda, eles medem, colocam toco, arranca toco, medem e medem de novo e nada. Vêm dois dias, colocam uma carrada de barro e somem”, disse José Genival Cruz, que é serralheiro e morador do bairro.

A obra contou com o repasse de mais de R$ 682 mil do governo federal e cerca de R$ 311 mil de recursos próprios da PMRB. O secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, disse que devido ao inverno rigoroso, os trabalhos devem ser retomados agora.

“Tem que fazer a terraplanagem, mas como é que faz terraplanagem com chuva em cima direto?”, destacou o secretário.

Em relação ao prazo, o secretário disse que se necessário, o prazo de entrega poderá ser ajustado. “Faltando entre 30 e 15 dias, se tiver necessidade, a gente verifica e amplia o prazo”.

Fotos: Ediogley Levi