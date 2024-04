Homem de 52 anos é agredido de ripa e pedradas até a morte e é encontrado em frente de galpão

Por Davi Sahid

Um morador em situação de rua identificado como Silvio da Silva Brito, de 52 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, 25, na frente de um galpão abandonado situado nas proximidades do Pátio da empresa Rico na BR-364, no Loteamento Santa Helena no Segundo Distrito de Rio Branco.

Populares que passavam pelo local encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar via COPOM, quando os PMs chegaram no local co crime constataram que homem estava com marcas profundas de ripas e pedradas na cabeça.

A área foi Isolada pelos Militares para os trabalhos do Perito em criminalística. Após o término o corpo de Silvio foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).