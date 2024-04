Homem corre e pede ajuda em posto de combustível após agressão no bairro Santa Inês

Uma agressão física aconteceu na noite desta terça-feira (16), no bairro Santa Inês, segundo distrito de Rio Branco, Com o rosto ensanguentado e aparentando estar em desespero, o indivíduo, que parece ser morador de rua, apresentava uma grave fratura no nariz.

De acordo com testemunhas, o fato teve início quando o frentista do posto localizado às margens da BR-364 ouviu cerca de cinco disparos de arma de fogo. Momentos depois, o homem ferido chegou correndo e pedindo socorro no pátio do estabelecimento. Prontamente, o funcionário do posto acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar, reportando a possibilidade de ferimentos por bala.

Ao chegar no local, a equipe de Suporte Avançado do Samu prestou os primeiros socorros. Apesar da gravidade inicialmente presumida, os médicos identificaram que não havia ferimentos por arma de fogo ou faca, mas sim uma fratura no nariz e escoriações pelo corpo e encaminhou a vítima até Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

A vítima foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura no nariz e múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável

A vítima não quis revelar seu nome e não colaborou com as autoridades na identificação dos agressores.

Enquanto isso, Policiais Militares do Segundo Batalhão realizaram buscas extensivas na área, porém sem sucesso na localização de qualquer suspeito.

O caso será inicialmente levantado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois o caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.