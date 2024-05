Dia do Trabalho: veja se banco considera data como dia útil para pagar contas

As agências bancárias não vão abrir para atendimento ao público nesta quarta-feira. Em 1º de maio é celebrado o Dia Internacional do Trabalhador.

Quem precisa realizar transferências ou pagamento de contas tem como alternativa os sites e aplicativos de banco, que seguem operantes quando não há expediente nas agências.

Outra opção é o Pix, que funciona 24 horas todos os dias, inclusive em feriados.

A depender do banco, algumas salas de autoatendimento devem estar disponíveis.

Contudo, contas de consumo e carnês com vencimento no feriado do Dia do Trabalhador poderão ser pagos sem multa no próximo dia útil (quinta-feira, 2).

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.