De olho no principal mineral para baterias, China e Rússia se aproximam da Bolívia

A importância da Bolívia para a China se tornou mais aguda depois da eleição de Javier Milei na Argentina, ferrenho opositor de regimes considerados “comunistas”.

Milei recusou o convite para seu país ingressar nos Brics, feito no ano passado, quando era governado por Alberto Fernández, considerado de esquerda.

A Argentina detém 22 milhões de toneladas de lítio de reservas confirmadas, o que a coloca em segundo lugar no mundo, logo depois da Bolívia, com 23 milhões de toneladas. Os Estados Unidos vêm em terceiro, com 14 milhões.

A empresa chinesa Citic Guoan e a russa Uranium One Group firmaram no ano passado um convênio com a estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para ter direito a explorar reservas de lítio na Bolívia.

Juntas, as duas empresas se comprometeram a investir US$ 1,4 bilhão em duas usinas para a produção e exportação de 50 mil toneladas anuais de lítio a partir de 2025, no salar de Pastos Grandes, no sudoeste da Bolívia.

A Bolívia integra a Nova Rota da Seda, o programa trilionário chinês de investimentos em infraestrutura. Nesse âmbito, os chineses construíram a rodovia El Espino-Charagua-Boyuibe, de 160 km, que liga os ricos departamentos (equivalentes a estados) de Santa Cruz e Tarija, produtores de gás, soja e frango.

O chanceler Wang Yi garantiu que a China está disposta a elevar a parceria estratégica com a Bolívia a um novo patamar.

“China e Bolívia compartilham os mesmos objetivos de se opor à hegemonia e ao bullying de potências poderosas e de defender o equilíbrio e a justiça”, afirmou Wang Yi.

“As duas nações devem defender conjuntamente os propósitos e princípios da Carta da ONU, e salvaguardar os interesses comuns dos países do Sul Global”, adicionou.

O ministro não explicou como sua referência à Carta da ONU harmoniza com o apoio da China à Rússia, cuja invasão da Ucrânia é uma das mais flagrantes violações aos seus princípios.

Antes da visita de três dias a Pequim, a chanceler boliviana passou dois dias em Moscou. A Rússia está neste ano na presidência dos Bricsn e o chanceler russo, Sergey Lavrov, prometeu apoio à entrada da Bolívia no bloco.