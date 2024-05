Espetáculo Fiandeiro de Tempos será apresentado em Rio Branco neste domingo

Como parte da programação da 22° Semana Nacional de Museus, o espetáculo Fiandeiro de Tempos será apresentado neste domingo, 19, às 18h, no Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco.

O monólogo retrata o modo de vida dos seringueiros, ribeirinhos,castanheiros,pescadores do Acre. Conta a história de um ribeirinho e o seu modo de vida,causos, histórias e músicas ao som do “espanta-cão” instrumento criado genuinamente no Acre, suas rezas por meio da cultura, das benzeduras e crenças da religiosidade católica-popular regional e características das particularidades da vida às margens dos rios amazônicos.

“Uma honra apresentar Fiandeiro para o público no Museu dos Povos Acreanos. O espetáculo retrata justamente o acreano e seu modo de vida,a história de nossos avós que vieram do Nordeste e junto aos povos indígenas fizeram o Acre que conhecemos hoje. É história tem tudo a ver com esse espaço do Museu, que tem uma casa de paxiúba como em um seringal”, pontou o autor, ator e diretor do espetáculo, Vitor Onofre.

Semana Nacional de Museus

A Semana Nacional de Museus é um evento anual, coordenado pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) para celebrar o Dia Internacional dos Museus, em 18 de maio.

O ICOM (Conselho Internacional de Museus) lança um tema a cada ano, sendo o de 2024 “Museus, Educação e Pesquisa” e este serve para direcionar as atividades propostas na Semana.

Esta é a primeira vez que o Museu dos Povos Acreanos participa do evento, que terá uma programação diversa, entre palestras, curso, mesa redonda, documentário.

A participação do MPA na Semana Nacional de Museus é importante, pois além da divulgação das pesquisas realizadas pelos professores presentes, incentiva a parceria entre o museu, as instituições e busca inserir a comunidade nesse meio, mostrando que a educação e os museus são acessíveis a todos. A participação nas palestras, curso e mesa redonda da Semana Nacional de Museus gera certificado.